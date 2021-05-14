Canan Kaftancıoğlu: Videoları boş ver, AKP siyaset sahnesinden silinecek

14 Mayıs 2021 Cuma, 11:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım hesabında turizm çalışanlarının "aşılıyım" baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren yanıtım filmi, silinmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.

"Aşılıyım" videosunun da silinmesi AKP'nin yayımlayıp, gelen tepkilerin ardından sildiği "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı videoyu akıllara getirdi. Yazar Özgür Mumcu, Twitter'daki hesabından "Bir sonraki AKP videosu ne zaman silinir" başlıklı bir anket başlattı.

Bu ankete yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu; bu ankete, "Videoları boşver, ilk seçimde AKP siyaset sahnesinden silinecek" yorumunu yaptı.