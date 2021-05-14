Canan Kaftancıoğlu: Videoları boş ver, AKP siyaset sahnesinden silinecek
AKP'nin peş peşe sildiği videolar hakkında bir tweet atan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Videoları boşver, AKP siyaset sahnesinden silinecek" yorumunu yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım hesabında turizm çalışanlarının "aşılıyım" baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren yanıtım filmi, silinmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.
"Aşılıyım" videosunun da silinmesi AKP'nin yayımlayıp, gelen tepkilerin ardından sildiği "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı videoyu akıllara getirdi. Yazar Özgür Mumcu, Twitter'daki hesabından "Bir sonraki AKP videosu ne zaman silinir" başlıklı bir anket başlattı.
Bu ankete yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu; bu ankete, "Videoları boşver, ilk seçimde AKP siyaset sahnesinden silinecek" yorumunu yaptı.
Videoları boşver ilk seçimde AKP siyaset sahnesinden silinecek :) İyi bayramlar...— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 14, 2021
Video Haberler
- Torpil 5 dakikada ortaya çıktı
- Yer: Şişli... Polisler gelince çatıya saklandılar
- Beşinci kattan atlayarak yangından kurtulan kedi
- Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
- Kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
- Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı
- İsrail, Gazze'ye böyle bomba yağdırdı
- Cep telefonuyla görüntülendi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- Mehmet Ceyhan'dan kabine öncesi flaş uyarı
- A Milli Takım kadrosu açıklandı
- Sancak herşeyi bırakmış, kaçıyor
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Soylu-Ağar ilişkisinin perde arkası
- Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa helallik istiyoruz
- FOX'un iddialı dizisinden final kararı
- Süleyman Soylu'nun hedef aldığı BirGün'den sert yanıt
- 'Peker, yeşil ışık almadan bu topa girmezdi'