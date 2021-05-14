"Aşılandım" reklam videosu için "Sömürge zihniyetini andırıyor" yorumu

14 Mayıs 2021 Cuma, 10:52

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın , ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım, sosyal medyadan yayınladıktan 2 saat sonra gelen tepkiler üzerine silindi. Bakanlığın, yabancı turistlere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Türk Hava Yolları (THY) ile ortaklaşa hazırladığı videoda "I'm Vaccinated" yani "Aşılıyım" baskılı maskeleri kullanıldı.

Videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Keyfini çıkarın, aşılandım" yazılı maskeler olduğu görüldü. Paylaşımda ise “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu tanıtım videosunu, Washington Post muhabiri Vanessa H. Larson sosyal medyadan yorumladı. Larson paylaşımında, videonun “sömürge zihniyetini andırdığını” ifade ederek şunları söyledi:

"’Tadını çıkarın- aşı oldum!’

Türkiye'nin reklam kampanyası adeta sömürge zihniyetini andırıyor, çünkü yerel halk evlerinde kilitli ve ülkenin yüzde 13'ünden daha azı aşılanmış vaziyette.”