Canan Kaftancıoğlu'dan RTÜK çıkışı: Herkesi davet ediyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Halk TV’ye verilen 5 günlük karartma cezasını yargıya taşıdı.



Kaftancıoğlu, yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesi’ne; görevlerini kötüye kullandıkları ve halkın haber alma hakkını engelledikleri gerekçesiyle de RTÜK üyeleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Kaftancıoğlu, “Herkesi haber alma hakkımızı engelleyen RTÜK hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Basın özgürlüğünü savunan herkes Halk TV’ye ve Tele 1’e sahip çıkmalı. İktidarın RTÜK eliyle özgür gazetecilik yapan kişi ve kurumları cezalandırmasına seyirci kalmayacağız” dedi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyelerinin kararın iptali için açtığı davanın yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da Halk TV’ye verilen karartma cezasını yargıya taşıyarak iki ayrı başvuruda bulundu. Kaftancıoğlu, Ankara İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda; halkın haber alma hakkını engellediği, düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlandırdığı gerekçesiyle karartma cezasının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Kaftancıoğlu’nun vekili Av. Aysemin Gülmez tarafından mahkemeye sunulan başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Anayasanın, 28. maddesinde düzenlenen haber alma hakkı, 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve bilgiye erişme hakkı kısıtlanmaktadır. Anayasanın 25. maddesinde düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyeti doğrudan sınırlanmıştır. RTÜK kamu yararı ile değil siyasi saik ile hareket etmektedir. İlgili işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz.”

AÇIKÇA İHLAL EDİLEN KARAR VE DELİLLERE YER VERİLDİ

Kaftancıoğlu ayrıca RTÜK üyeleri hakkında da hukuka aykırı kararlar aldıkları, görevlerini kötüye kullandıkları ve halkın haber alma hakkını engelledikleri gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. RTÜK üyeleri hakkında kamu davası açılması talebiyle savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde RTÜK’ün tarafsızlığını yitirdiğine, iktidarı eleştiren haberlere yer veren kanalları sistematik olarak cezalandırdığına; Anayasa’yı açıkça ihlal eden kararlar aldığına ilişkin bilgilere ve delillere yer verildi.