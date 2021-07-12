Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi gözaltına alındı
Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye’de gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir" ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu’da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye’de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi olduğunu söyledi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.
KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Basında yer alan C.Ş haberleri hakkında (Ağabeyim Can Şahin'le karıştırılmaması ricasıyla) Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Basında geçen olayla ilgili ise; ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum.Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir"
Basında yer alan C. Ş. haberlerine ilişkin açıklamam… pic.twitter.com/H8qSipj1mw— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 12, 2021
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