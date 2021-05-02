ÖZEL| Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan diğer adaylara 'troll hesap' göndermesi

02 Mayıs 2021 Pazar, 19:30

Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve gelecek seçimler için aday olan Eşref Hamamcıoğlu, kendisini yalanlayan Metin Öztürk ve Burak Elmas hakkında konuştu. Hamamcıoğlu "Benim ifadem 'Her iki başkan adayı da bana emrinizdeyiz Eşref abi dedi' bu nezaketen söylenen bir şeydir. Bende bir büyüğümden ayrılırken 'Bir emriniz var mı?' diye sorarım. Ama herkes bundan sanki benim altımda toplanacaklar, bana biat edecekler manasını çıkardı. Hem Burak Elmas hem Metin Öztürk sosyal medyada defans pozisyonuna geçtiler. Ama bu konuşma olmamıştır beyanları yanlış. 20 Şubat tarihinde Burak ile aramda böyle bir konuşma yaşanmıştır. Bizim aramızda husumet veya çekişme yok. Ben onların büyüğüyüm. Metin Öztürk'te hemen fırsat bilip beni ikinci başkanlığına davet etmiş, bunlar sosyal medyada kopan fırtınalar bunlarla bakmamak lazım." dedi.

Ortak amacın Galatasaray olduğunu dile getiren Eşref Hamamcıoğlu "Bunlar çeşitli manipülasyonlar. Ben sosyal medyada troll hesap yönetmiyorum, direkt iletişim kuruyorum. Sosyal medyada troll hesaplar tarafından algı yaratılmasını doğru bulmuyorum. Diğer adayların bu troll hesapların algılarıyla gündem oluşturmasını yadırgıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Diğer adaylar hakkında konuşan Hamamcıoğlu, “Burak Elmas da Metin Öztürk de beni aradılar. 'Başkanım, hayırlı olsun. Siz olmayacaksınız da kim olacak? Emrinizdeyiz' dedi ikisi de. Çok nazik bir şey, emre girmek söz konusu değil tabii ki” demişti.



Bu ifadelerin ardından hem Metin Öztürk hem Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'na tepki gösterdi.

Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu’nun bu sözlerine “Sayın Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi. Eşref bey, emir eri arıyor olabilir ancak 5569 sicil numarasıyla 1. sandıkta olan Galatasaray’ın en kıdemli üyelerinden biri olarak aradığı emir eri ben değilim” şeklinde karşılık verdi.

Bir başka aday Burak Elmas ise “Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiçbir zaman geçmedi. Kaldı ki adaylığımı açıklayalı beş ay oldu. Hiç kimsenin emrine girmedim, girmeyi teklif etmedim ve girmeyeceğim.” dedi.