Canlı yayında çok konuşulacak sözler: "En fazla 6 ay sonra, bugün konuşulamaz bulduğumuz bir takım ittifaklar..."

05 Haziran 2021 Cumartesi, 00:27

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nasuhi Güngör, Habertürk TV'de konuğu olduğu Enine Boyuna isimli programda ittifak tartışmalarına ilişkin çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"Bugün 'mutlak surette şu ittifakta yer alacak' dediğimiz bir siyasi partinin mutlaka o ittifakta yer alacağını söyleyebilir miyiz? Ben bunu konuşmak için halen çok erken olduğunu düşünüyorum. MHP ile AK Parti arasında yakınlaşmanın Cumhur İttifakı'na dönüşmesi, birkaç seçimdir Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir boyuta ulaşması... Onun öncesinde MHP liderliğinden gelen eleştiriler hep gündeme getiriliyor" ifadelerini kullanan Güngör, "Türkiye siyasetinin mutlak değişmezlerinin olduğunu döneme filan girmiyoruz. Bunu çok açık ifade edeyim" dedi.

CHP ve AKP'nin bulunduğu ittifakın değişmeyeceğini belirten Güngör, daha sonra ise şu çarpıcı iddiayı dile getirdi:

"Ama onun dışındakilerin siyasette nerede duracağı konusunda bir garanti, bizi çok yanıltabilir. Bunların bir kısmını bilgiye, bir kısmını öngörüye, bir kısmını da geleceğe dair tahminle söylüyorum"

Güngör, iddiasına somut örnek olarak da Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerini gösterip "Bundan birkaç ay önce 'HSK seçimlerinde siyasi partiler arasında uzlaşma olacak, Sayın Cumhurbaşkanı grup konuşmasında bu uzlaşmayı övecek ve bu uzlaşmada katkısı bulunan siyasi partilere teşekkür edecek' deseydim herhalde herkes bana bıyık altından gülerdi. HSK deyip geçmeyelim, burada ortaya çıkan ittifakın ayrıntılarına bakıldığında Türkiye'nin yakın geleceğinde şimdi öngörmediği bir takım ittifakların imkansız olmadığını da görebiliriz" diye konuştu.

Güngör sözlerini "Türkiye'nin önünde, sanıyorum çok fazla değil 6 ay sonra, herhalde ekim kasım gibi, bugün hiç beklemediğimiz, hiç konuşmadığımız, konuşulamaz bulduğumuz birtakım ittifaklar, yakınlaşmalar duruyor. Ben bunu bugün söyleyeyim siz bana ekim-kasım gibi hatırlatırsınız." diyerek sonlandırdı.