Cannes’da program genişliyor

13 Haziran 2021 Pazar, 16:09

Bu yıl Cannes Film Festivali kimilerine göre hala bir belirsizlik içinde yapılacak olsa da, festival yönetimi kararlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor ve genel anlamda olumlu bir atmosferin camiaya hakim olduğu gözlemleniyor. Yani artık bırakın festivalin yapılıp yapılmayacağı şüphesini, salonların tam kapasite açılması bile söz konusu olabilir. Tabii bu bizim gibi risk seviyesi yüksek ülkelerden festivale katılmak isteyen basın mensupları ile sektör temsilcilerinin durumu hakkında bazı soru işaretleri olmadığı anlamına gelmiyor. Ama anladığımız kadarıyla aşısını yaptırmış olanlar Fransa’ya girerken yapılacak kısa bir test sürecinin ardından karantinaya gerek duymadan festivale iştirak edebilecek. Yine de her şey önümüzdeki günlerde netleşecek elbette.

Öte yandan geleneksel olduğu üzere Cannes programına yeni eklenen bazı yapımlar oldu ve ve bu filmler bir basın açıklamasıyla duyuruldu. Ana yarışmaya, yani Altın palmiye seçkisine bir ekleme yapılmadı bu sene ama farklı bölümlere 9 yeni film eklendi. Bu eklentilerin de Fransız sineması ağırlıklı oluşu (9 filmin 5’i) dikkat çekti.

FOLMAN’DAN YENİ BİR ANİMASYON

Sırasıyla ele alacak olursak; İsrailli sinemacı Ari Folman’ın “Where Is Anne Frank?” adlı animasyon filmi Yarışma Dışı bölümünde izleyiciyle buluşacak. Sinemaseverler 2013 tarihli “Waltz With Bashir” (“Beşir’le Vals”) filmini hatırlayacaktır muhakkak. İşte Folman yine animasyon tekniğini kullandığı yeni filminde bir anlamda kendi anılarını anlatmaya devam ediyor. Film aynı zamanda Folman’ın, Anne Frank ile aynı gün Auschwitz’e yollanan ebeveynlerine de bir saygı duruşu niteliğinde.

Yöneten Gaspar Noé (solda), oynayan Dario Argento (sağda) olunca insan merak ediyor doğrusu

Cannes Premiere bölümünde gösterilecek Gaspar Noé imzalı “Vortex” ucu ucuna festivale yetişen bir film. Aşk, yaşlılık ve bunama gibi temalar etrafında örülü bu yarı belgesel filmde Noé yaşlı bir çifti odağına alıyor ve bu yaşlı çifti de korku sinemasının dev ismi Dario Argento ile Fransız sinemasının önemli oyuncularından Françoise Lebrun’e oynatıyor. Anlaşılan o ki, filmde Argento ve Lebrun’un kariyerlerine de bariz göndermeler var.

Fransız sinemacı Yohan Manca’nın ilk uzun metrajlı filmi “Mes freres et moi” bu yıl Belirli Bir Bakış bölümüne sonradan eklenen tek film oldu. Yohan manca bu yılın ilginç keşiflerinden biri olursa şaşırmamak gerek. Filmin oyuncu kadrosunda yakında son James Bond filminde de izleyeceğimiz Fransız sinemasının yeni yıldızlarından Dali Bensallah da var.

Mathieu Amalric’in oynadığı “Tralala” Geceyarısı Gösterimlerinde yer alıyor

GECEYARISI GÖSTERİMLERİ’NDE İKİ FRANSIZ FİLMİ

Arnaud ve Jean-Marie Larrieu imzalı müzikal komedi “Tralala” ile Audrey Estrougo’nun yönetmenliğini üstlendiği “Supremes” bu yıl Croisettes’e müziğin enerjisini taşıyacak iki Fransız filmi. “Tralala” aralarında Mathieu Amalric, Melanie Thierry, Maiwenn, Josiane Balasko ve Denis Lavant gibi isimlerin de bulunduğu güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken; “Supremes” 80’li yılların sonunda kurulan NTM adlı müzik grubu üzerinden hip-hop kültürünün Fransa’daki filizlenmesine eğiliyor.

Bill Murray (solda) ve müzisyen Jan Vogler (sağda) festivalde sahneye çıkması beklenen isimlerden

Müzik deyince; ABD’li ünlü oyuncu Bill Murray ile üç müzisyenin bir gece Atina’da verdikleri konserin kaydından oluşan “New Worlds: The Cradle of Civilization” adlı film de yine müzik eksenli bir yapım. Andrew Muscato’nun yönetmenliğini üstlendiği film özel Gösterimler başlığı altında izleyiciyle buluşacak ve muhtemelen Bill Murray ve arkadaşları da o gece sahnede olacaklar.

Fransız sinemacı Maxime Roy’un çok beğenilen kısa filmi “Beautiful Loser”dan hareketle çektiği uzun metrajlı “Les Heroiques” ile Çinli yönetmen Wen Shipei’nin imzasını taşıyan polisiye film “Are You Lonesome Tonight” yine Özel Gösterimlere eklenen iki film olarak açıklandı Cannes tarafından.

Festival 6-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.