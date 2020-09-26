Çapa'da maske uyarısı yaptığı için sağlık emekçisini darbeden şahıs tutuklandı!

26 Eylül 2020 Cumartesi, 22:17

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rıfat Babayiğit, hastaneye gelen Furkan T.'ye maskesini doğru takması için uyarıda bulundu. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Furkan T. bu uyarının ardından sağlık emekçisine yumruk atarak saldırmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden saldırganın "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Koca şunları söyledi:

"Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi’nde "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rıfat Babayiğit, hastaneye gelen Furkan T.'ye maskesini doğru takması için uyarıda bulundu. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Furkan T. bu uyarının ardından sağlık emekçisine yumruk atarak saldırmıştı. Acil olarak ameliyata alınan Babayiğit, "Saat 13.30 gibi ameliyata girdim, 15.30 gibi ameliyattan çıktım. Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım. Hekimler kesin bir şey söylemediler daha ama düzelebileceğini söylediler. Önümüzde uzun bir süreç var" ifadelerini kullandı.











