Irak’taki hastane yangınında ölenlerin sayısı 124’e yükseldi
Irak’ın güneyindeki Zikar kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 124’e yükseldiği duyuruldu.
Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde Covid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği aktarıldı.
Olaya ilişkin hükümetten resmi açıklama yapılmazken, yaralı sayısının 50'den fazla olduğu öğrenildi.
Zikar Sivil Savunma Müdürlüğü kazadan önce hastanede oksijen sızıntısı olduğu konusunda uyarıda bulunulduğunu ve enkaz altında hala ceset bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Kaza sonrası kentte hükümet karşıtı protestolar başladı. Kent merkezinde toplanan protestocular yolları kurdukları barikatlarla kapattı.
Öte yandan başkent Bağdat’ta sokaklarda Başbakan Mustafa el-Kazımi’ye tepkiler başladı. Bağdat sokaklarında geçen Nisan ayında Bağdat’taki İbn el-Hatip Hastanesini ile Zikar’daki İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangınların fotoğrafları altında 'Git beceriksiz' afişleri asıldı.
Geçen Nisan ayında Bağdat’ta korona hastanesinde 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi istifa etmişti.
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