Davutoğlu 'kankalar' dedi, Perinçek'ten canlı yayın teklifi geldi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisiyle ilgili iddiaları üzerine Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na canlı yayında "görüşme" teklifi yaptı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuk olduğu bir Youtube programında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili öne sürdüğü "Perinçek'le kanka oldular" iddiası üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek'ten çağrı geldi.
Perinçek, Twitter hesabı üzerinden Davutoğlu’na herhangi bir televizyon programında canlı yayında "görüşme" teklifi yaptı.
Ahmet Davutoğlu, “Hadi Özışık’la perde arkası” programında Doğu Perinçek’le ilgili “28 Şubat’ın ideoloğu Perinçek bugün Erdoğan’ın kankası, beraberler. Benim anlayamadığım denklem de bu. Perinçek’in sermaye bağlantılarıyla Erdoğan’ın sermaye yakınlıklarına bakın bakalım, kimler çıkar? Türkiye, Doğu Türkistan’a neden ses çıkarmıyor, bir bakın bakalım kimler çıkar?” ifadelerini kullanmıştı.
Perinçek'in Davutoğlu'na çağrısı şöyle:
"Eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, 18 Nisan 2021 günü bir youtube kanalında Vatan Partisi’ne, Ulusal Kanal’a ve Doğu Perinçek’e yönelik bazı iddialarda bulundu.
Sayın Davutoğlu’na istediği televizyon kanalında, canlı yayında, milletimizin önünde Türkiye’nin sorunlarını ve iddialarını medenî ölçüler içinde görüşmeyi öneriyorum. Dikkat edilirse “tartışma” kavramını kullanmıyorum, görüşelim.
Eğer Sayın Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir.
Sayın Davutoğlu’na ve kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımla."
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