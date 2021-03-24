Çavuşoğlu: Fransa’yla Suriye konusunda istişarelerimizi yeniden başlattık
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sebebiyle Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada ABD, İngiltere, Hollanda ve Fransa Dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerde ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada "Görüşmelerde hem ikili ilişkileri değerlendirdik hem de Afganistan Toplantısı, Suriye ve Libya’daki durum başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alma imkanı bulduk. Fransa’yla, Suriye ve diğer konulardaki istişarelerimizi yeniden başlattık. Elbette bu toplantılarda Kıbrıs’ı ve Doğu Akdeniz’i tüm muhataplarıyla değerlendirme imkanımız oldu. İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la, kendileri de garantör ülke olduğu için Kıbrıs’ta nasıl bir netice istiyoruz ya da müzakereler nasıl başlayabilir konularını değerlendirdik" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantılarında terörle mücadele konusunda 'küresel ve bölgesel' gibi tabirlerin yanlış olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini hatırlattıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"NATO Dışişleri Toplantısı’nda üç oturum gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi Afganistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durum gibi NATO’nun güneyindeki sınamalar değerlendirildi. İkinci toplantı ise NATO’nun 2030 Stratejik Belgesi’yle ilgiliydi. Bu belgenin içeriğini Türkiye olarak desteklediğimizi bir kere daha vurguladık, bazı konularda uyarılarımızı yaptık özellikle terörle mücadele konusunda ‘küresel ve bölgesel’ gibi son derece yanlış tabirlerin kullanılmaması gerektiğini de hatırlattık. Üçüncü ve son toplantı Rusya’yla ilgiliydi. Rusya’yla ilgili tecrübemiz hakkında bilgi verdik. Yer yer farklı düşünüyoruz ama zor konularda bile yeri geldiği zaman konuşabiliyoruz ve bazen ortak inisiyatifler içinde olabiliyoruz."
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