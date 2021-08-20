Çavuşoğlu ve Yanık, aylar sonra İstanbul Sözleşmesi soru önergelerine yanıt verdi

20 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gece yarısı aldığı kararla İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yöneltilen eleştirilere “Bu iş bitti” karşılığını verdi. Fesih kararı da 1 Temmuz’da resmileşti. Ancak konu ilk günden beri Meclis gündeminden düşmedi.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendilerine yöneltilen soru önergeleri üzerinden İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisine fesihle ilgili görüşünün sorulduğu önergeye dört ay sonra yanıt veren Çavuşoğlu, “Sözleşmeden çekilme, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün olarak yorumlanmamalıdır. Ülkemiz, kadınların yaşam haklarının iyileştirilmesi için kararlı tutumunu sürdürmektedir” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık ise sözleşmeden neden çıkıldığının sorulduğu önergeye verdiği yanıtta, “sözleşmenin feshinin yasal ve idari yapıyı etkilemediğini” savundu.

‘ZİHNİYETİ GÖSTERİYOR’

Bakanların açıklamalarını değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Madem iç hukuk ve düzenlemeler yetiyorsa, bu sözleşmenin imzalanmasına neden ihtiyaç duyuldu? Siz neden ön ayak oldunuz? Neden Meclis’te ‘İlk biz imzaladık’ dediniz” sorularını yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok” açıklamasını anımsatan Taşcıer, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı AKP’nin kendi kadın seçmeninin de tepkisine neden oldu. Bakanların bu açıklamaları da kendini ifade etmenin çabası. Ama bu çaba boşuna. Çünkü söylemleri zihniyetlerini dışa vuruyor” dedi. Taşcıer, Meclis’in yeni döneminde de sözleşmeyi gündemde tutmaya devam edeceklerini vurguladı.