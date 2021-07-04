Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için eylemde
İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen yüzlerce kadın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etti. Sık sık “Adalet ölüyor Anayasa nerede”, “Gökkuşağı değil, ayrımcılık suç” sloganları attan kadınlar, "Anayasadan, yasadan, sözleşmeden vazgeçmiyoruz" dedi
İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart'ta feshedildi ve 1 Temmuz 2021’de yürürlükten kalktı. İstanbul Sözleşmesi için aylardır eylemde olan kadınlar, bugün akşam saatlerinde de Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde bir araya geldi.
Kadın Meclisleri ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) çağrısıyla yapılan ve yüzlerce kadının katıldığı eylemde “Anayasadan, Yasadan, Sözleşmeden Vazgeçmiyoruz” pankartı açıldı. “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “Gökkuşağı değil ayrımcılık suç” dövizlerinin de taşındığı açıklamada kadınlar sık sık "Kadın cinayetlerini durduracağız","Eşitliği, özgürlüğü kazanacağız", "Adalet ölüyor Anayasa nerede" sloganı attı.
'HER YERDE KARŞIMIZA POLİS ÇIKIYOR'
Kadınlar adına ilk açıklamayı yapan KCDP Temsilcisi Ayşen Ece Kavas, ülkede yüzlerce kadın öldürülürken iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini belirtti. Yasakların ve baskının mücadelerini durduramayacağını vurgulayarak, "Biz yasakları aşacağız. Bütün renklerimizle yaşayacağız. Her gün kadınlar ölüyor. Denizler ölüyor. Biz buna itiraz etmek için meydanlarda buluşuyoruz ve bize müdahale ediliyor. Bu ülkede itiraz ettiğimiz her yerde karşımıza polis çıkıyor. Peki kadınlar şiddet görürken neredeydiniz?" diye sordu.
'SANMASIN Kİ EVLERE ÇEKİLECEĞİZ'
"Onlar pes etmedi biz de pes etmeyeceğiz" diyen KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim de İstanbul Sözleşmesinin her bir maddesini uygulayacakları söyledi. İktidarın Anayasadan, yasadan ve İstanbul Sözleşmesi'nden korktuğunu söyleyerek, "İktidar eşitlik isteyen kadınlardan rahatsız oluyor. Kimse sanmasın ki evlere çekileceğiz, alanlarda, her yerde olacağız. Öldürülen, şiddete maruz kalan her kadınının mücadelesini vereceğiz" dedi.
'VAZGECMEYECEĞİZ'
KCDP Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise şu açıklamada bulundu:
"Kadınlar öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilemez. Bu hamleyi yapanlar toplumun yüzde 93'ü karşısına alıyor. Bu sözleşmeyi kimsenin lütfu ile almadık o yüzden kimsenin iki dudağı arasında çıkacak sözle de vazgeçmeyeceğiz."
Açıklamaların ardından kadınlar Kadıköy sokaklarında slogan atarak eylemi sonlandırdı.
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