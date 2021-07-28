Pakdemirli'den "Manavgat" açıklaması

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:27

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Can kaybının olmadığını söyleyen Pakdemirli, "Yangını körükleyecek her sebep şu anda mevcut. 4 yerleşim yerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Etkilenen evler var. Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi. 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır." dedi.

"CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının Kalemler ve Yeniköy mahallelerinde etkili olarak sürdüğünü söyledi. Yiğit, "Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı" dedi.

Kaymakam Yiğit, yangının, turizm bölgesine uzak noktada olduğunu, turizmi olumsuz etkileyecek duruma yol açmadığını söyledi.

51 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini açıkladı. Hülür, "47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı, 1'inin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok" dedi.

İl Sağlık Müdürü Hülür, yanıkları olan kişinin Antalya'daki hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Öte yandan Manavgat'taki orman yangınının dumanı, meteoroloji uydusuyla uzaydan da görüntülendi.