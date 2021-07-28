Manavgat'ta panik dolu anlar! Yurttaşlar yangından böyle kaçıştı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde saat 12.05’de çıkan ve rüzgarında etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangına 10 ilden 19 helikopter 9 ilden de 412 personel ile müdahale desteği sağlanıyor. Yangını yakından takip eden yurttaşların, büyük panik yaşadığı anlar ise kameraya yansıdı. Yurttaşlar alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine böyle kaçıştı.
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