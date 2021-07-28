Manavgat'ta panik dolu anlar! Yurttaşlar yangından böyle kaçıştı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde saat 12.05’de çıkan ve rüzgarında etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangına 10 ilden 19 helikopter 9 ilden de 412 personel ile müdahale desteği sağlanıyor. Yangını yakından takip eden yurttaşların, büyük panik yaşadığı anlar ise kameraya yansıdı. Yurttaşlar alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine böyle kaçıştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:03


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