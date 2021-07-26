Çaykur Rizespor'dan Ronaldo Mendes açıklaması

Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:33
Çaykur Rizespor'dan Ronaldo Mendes açıklaması
Abone Ol google-news

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı. 

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta üç gol ve yedi asistlik performans göstermişti.

Çaykur Rizespor'un paylaşımı şu şekilde:



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler