Çaykur Rizespor'dan Ronaldo Mendes açıklaması

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:33

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta üç gol ve yedi asistlik performans göstermişti.

Çaykur Rizespor'un paylaşımı şu şekilde:



