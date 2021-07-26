Çaykur Rizespor'dan Ronaldo Mendes açıklaması
Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta üç gol ve yedi asistlik performans göstermişti.
Çaykur Rizespor'un paylaşımı şu şekilde:
Hoş Geldin Ronaldo Mendes pic.twitter.com/zKGN5uLgj8— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 26, 2021
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