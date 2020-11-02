Çehov'dan 34 öykü!
‘Sayfiyede’, Çehov’un ahlaki yargılara varmaktan kaçınarak, nesnel ve sevecen tavrını koruyarak, bazen de sadece susarak kaleme aldığı; karakterlerinin ruh durumlarını titizlikle çizdiği, hepsinde başka bir hayatı mercek altına aldığı otuz dört öyküden oluşuyor. ‘Sayfiyede, keskin bir hiciv, hüzünlü bir gerçekçilikle örülü, tam bir Çehov klasiği.
Edebiyatın farklı alanlarında başarılı yapıtlara imza atan Anton Çehov aynı zamanda modern öykünün yaratıcılarından biri olarak kabul edilir.
Çarlık Rusya’sının çökmekte olduğu 19. yüzyıl sonlarını, modernleşme sürecinin toplumsal sınıflar ve kuşaklar arasındaki uçurumu iyice derinleştirdiği, aristokrasinin çöktüğü bu dönüşüm ve belirsizlik dönemine kimi zaman keskin bir hiciv kimi zamansa hüzünlü bir gerçekçilikle yaklaşır.
Bu yeni düzene ayak uyduramayan insanların dokunaklı, yalın gerçekliğini görür.
‘Sayfiyede’, Çehov’un ahlaki yargılara varmaktan kaçınarak, nesnel ve sevecen tavrını koruyarak, bazen de sadece susarak kaleme aldığı; karakterlerinin ruh durumlarını titizlikle çizdiği, hepsinde başka bir yaşamı mercek altına aldığı otuz dört öyküden oluşuyor.
‘Sayfiyede, keskin bir hiciv, hüzünlü bir gerçekçilikle örülü, tam bir Çehov klasiği.
Sayfiyede / Anton Çehov / Çeviren: Zeki Baştımar / Can Yayınları / 440 s.
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