Çehov’un tek romanı
Anton Çehov’un henüz 24 yaşındayken yazmaya başlayıp “Antoşa Çehonte” takma adıyla yayımladığı Avda Trajedi yazarın tek romanı. On dokuzuncu yüzyılda Rusya taşrasında işlenen bir cinayetin iki anlatıcının ağzından aktarıldığı roman, polisiye türünün yenilikçi bir örneği.
Anton Çehov’un henüz 24 yaşındayken yazmaya başlayıp “Antoşa Çehonte” takma adıyla yayımladığı, eleştirmenler tarafından olgun Çehov’u öne çıkaran dikkat çekici bir çalışma olarak değerlendirilmiş Avda Trajedi yazarın tek romanı.
On dokuzuncu yüzyılda Rusya taşrasında işlenen bir cinayetin iki anlatıcının ağzından aktarıldığı roman, polisiye türünün yenilikçi bir örneği.
Türkiye’de ilk kez 1943’te, Adnan Tahir Tan’ın çevirisiyle Kırmızı Entarili Kız adıyla yayımlanmış; farklı sosyal sınıflardan insanların - kontların, soyluların, köylülerin, Çingenelerin ve umutsuz burjuvaların - sahne aldığı roman birçok dile çevrilmiş, sinemaya, tiyatroya ve baleye uyarlanmıştır.
Avda Trajedi / Anton Çehov / Çeviren: Kayhan Yükseler / Yapı Kredi Yayınları / 200 s.
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