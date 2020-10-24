Çekilme sonrası Rusya ile temas

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

İdlib’de Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgelerin ortasında kalan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) askeri gözlem noktalarının bazılarının boşaltılmaya başlamasının ardından Türkiye ile Rusya arasında bakan yardımcıları düzeyinde ilk toplantı yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, önceki gün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Mihail Bogdanov ve Sergey Verşinin ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmelerde Suriye ve Libya meselelerinin ele alındığını bildirdi. Önal’ın Bogdanov ile yaptığı görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Libya ve Suriye krizlerinin çözümü meselelerinin masaya yatırıldığı belirtildi. Önal ve Bogdanov’un Libya’da tarafların sürdürdüğü müzakere sürecindeki ilerlemeyi not ettikleri, BM gözetiminde ve Berlin Konferansı kararları uyarınca sürdürülen Libya diyaloğunun önemine vurgu yaptıkları bildirildi. Görüşmede ayrıca Suriye’de Astana Süreci çerçevesinde ve BMGK kararlarına dayalı bir çözüm için Türkiye ve Rusya’nın eşgüdümlü çabalarını yoğunlaştırmasının önemine dikkat çekildiği bildirildi.

GÖZLEM NOKTALARINDA HAREKET

Astana Mutabakatı çerçevesinde 2017’de çatışmasızlığı denetlemek amacıyla İdlib’de muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerin sınırlarında oluşturulan TSK’ye ait 12 gözlem noktasından 7’si mart ayında ilerleyen Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin ortasında kalmıştı. Bu noktalara ikmal, bölgedeki Rus askerlerin eşliğinde sürdürülüyordu. Rusya’nın, İdlib’de Suriye ordusunun kontrolündeki alanlarda bulunan TSK gözlem noktalarının boşaltılması yönündeki talebini daha önceki Türk-Rus heyetlerinin eylül ayındaki görüşmelerinde gündeme getirdiği öne sürülmüş ancak iddia doğrulanmamıştı. Konuyla ilgili Ankara’dan halen resmi bir açıklama yapılmazken bölgeden gelen görüntüler, İdlib’in güneyindeki Morek’teki gözlem noktasının boşaltılmaya başlandığını gösteriyor.

Öte yandan Türk ve Rus heyetlerin önceki gün Moskova’da yaptığı görüşmelerin Suriye ve Libya başlıklarıyla sınırlı olduğu belirtildi.