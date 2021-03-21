Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum

21 Mart 2021 Pazar, 23:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların ateşini bir kez daha yükseltti.

Doların yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıkmasının ardından siyasilerden ardı ardına tepki geldi.

''BIKMADINIZ MI?''

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''"S400.. Libya'ya götürülen cihatcılar.. Suriye ve Kuzey Irak operasyonları.. TCMB Başkanının görevden alınması.. Biden'a Putin'e sözlerinden dolayı bir nevi kınama.. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumu.. İstanbul Sözleşmesi.. Ve gecenin sürprizi dolar kuru oldu. Bıkmadınız mı?'' ifadelerini kullandı.

''BAŞ SORUMLU ERDOĞAN''

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Dolar yükseliyor, alım gücü düşüyor, yoksul daha da yoksullaşıyor, parası pul oluyor. Peki sorumlu kim? Tabi ki sarayda oturan erk sahibi tek adam. Baş sorumlu Erdoğan yarın gazel okumaya başlar; Dış mihraklar, ezanımıza bayrağımıza saldırdılar, Eeey Amerika bilmem ne'' dedi.

''BAŞARDINIZ NE DESEK BOŞ''

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ''Dolar an itibariyle 8.397 olmuş görünüyor. Başardınız.. Tebrik ediyorum sizi, yeni Merkez Bankası Başkanını ve en önemlisi Faiz haramdır diyen Cumhurbaşkanımızı. Dolar artsa ne olur? yeter ki haram faizden yemeyelim. Tekrar başarılar diliyorum. Başardınız ne desek boş" ifadelerine yer verdi.