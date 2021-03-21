Dolar uçtu, Erdoğan'ın referandum öncesi dolar ve faizle mücadeleye ilişkin sözleri yeniden gündem oldu

21 Mart 2021 Pazar, 22:29

ABD Doları'nın Türk Lirası karşısında bir gecede yüzde 15 değer kazanması piyasaları tedirgin etti. Kurun yükselişine siyasilerden tepki yağarken, liranın değer kaybı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmasıyla ilişkilendirildi.

Öte yandan Türk lirasının değer kaybı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önceki sözleri Twitter'de yeniden gündem oldu.

Erdoğan referandum öncesi turlarında 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.











