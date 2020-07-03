Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:35

Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasına birçok yurttaş tepki gösterdi. Kadın oyuncular tarafından da sert bir şekilde eleştirilen Güven'e, yakın dostu ve meslektaşı Cem Yılmaz’ın nasıl bir yorumda bulunacağı merak ediliyordu.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Güven hakkında sürdürdüğü sessizliğini bozdu. Yılmaz, kadına şiddetin tarafında olmayacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaslar. Kadina şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında cok üzgün olmak dışında bir halim yoktur.Yapmayın. Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Hersey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."