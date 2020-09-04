04 Eylül 2020 Cuma, 13:10

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, çocuk istismarı ile gündeme gelen Uşşaki tarikatı sözde şeyhinin “devlet mekanizmalarında olalım” sözlerine tepki gösterdi. 13.09.2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na “devlete sızan yeni cemaat ve tarikatlar var iddiası araştırılsın” önergesi sunduğunu dile getiren Aytekin, “Cemaatlerin TBMM gündemine alınması için bir 15 Temmuz daha mı yaşanması lazım” diye sordu.

Aytekin’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Bilindiği üzere Uşşaki tarikatı sözde lideri Fatih Nurullah 12 yaşında bir çocuğu istismar ettiği gerekçesi ile tutuklandı. Basında yer alan ses kayıtlarında suçunu itiraf eden bu zat daha önce ‘İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de... Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım’ sözleri ile başka bir suçu da itiraf etmiştir. Devlete sızan cemaatlerin Türkiye demokrasi tarihine sürdüğü kara leke hala unutulmadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından AKP iktidarı tarafından başka tarikat ve cemaatler devlet içine sızmaya başladı. Bu iddiaları defalarca Meclis gündemine taşıdık. 12.09.2019 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiğimiz araştırma önergesinde bu cemaatleri tespit edin, cemaatin devlete sızan müritlerini ve gelir kaynaklarını araştırın diye seslenmiştik. Ancak önergemiz Meclis’in tozlu raflarına kaldırıldı. Bugün Uşşaki tarikati liderinin malumun ilanı sözleri ile gündeme gelen bu durum derhal müdahale edilmesi gereken bir sorundur.

"DAHA KAÇ ÇOCUĞUN GELECEĞİ HARAP OLSUN İSTİYORSUNUZ?"

Cemaatlerin suçları arasında bulunan çocuk istismarı bu kez 12 yaşında bir çocuğumuzun geleceğinin karartılması ile gündeme geldi. Ensar Vakfı’ndan bu yana çocuk istismarında da dosyası kabarık olan cemaat ve tarikatların karanlık yüzü bir kez daha gündeme geldi. ‘Kızının bekaretini bozmadım’ diyerek kendini savunan bu şahıs, aileyi tehdit etmiş; kızımızın babası darp edilmiştir. Aile ise şu an koruma altında.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Siyasallaşan cemaatlerle mücadele etmek için ne bir kez daha 15 Temmuz’a ne de bir çocuğumuzun daha geleceğinin kararmasına izin vermeyeceğiz. Uşşaki tarikatı liderinin istismar nedeniyle tutuklanmış olması tesadüf değildir. Bir sapığın siyasallaşan cemaatler yoluyla devlete sızma niyeti ise sadece bir beyan değil, bir gerçeğe de işaret etmektedir. İlgili önergenin gündeme alınarak cemaat ve tarikatların devlete sızma girişiminin derhal önlenmesi şarttır. Bu halkın bir kez daha ‘Allah affetsin, kandırıldık’ sözlerini kaldıracak hali kalmamıştır”