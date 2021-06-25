Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'ndan İstanbul’un çeşitli parklarında ücretsiz konser

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Orkestra, normalleşme süreciyle birlikte, uzun bir aradan sonra İstanbullulara “gerçek müziğin canlı müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak konserin ardından İstanbul’un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un, “Büyük Bir Gece Müziği”, “Bir Yaz Akşamı”, “Dansa Davet” ve “Yaz Masalları” temalarıyla oluşturduğu programla aynı zamanda müzikseverler; “klasik olan ne ki?”, “müzik neden zamansız, sınırsız? Neden ‘klasik’ olurmuş” sorularının cevabını birlikte vermeye davet ediliyor.

GENÇ YETENEKLER...

CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenecek en popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisinde; tanınmış solistlere ek olarak genç yeteneklerde eşlik edecek.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde yapılacak konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix’ten satışa sunulurken parklardaki konserler ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak.

İŞTE PROGRAM

“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı şöyle;

- BÜYÜK BİR GECE MÜZİĞİ: 3 Temmuz Cumartesi (19.30) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 4 Temmuz Pazar (20.00) Büyükçekmece Amfi Tiyatro. CRR Senfoni Orkestrası, şef: Cem Mansur, solist: Murat Usanmaz, gitar.

F. Mendelssohn - “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, J. Rodrigo - Gitar Konçertosu “Aranjuez”, M. Mussorgsky - “Çıplak Dağda bir Gece”.

- BİR YAZ AKŞAMI: 30 Temmuz Cuma (19.30) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 31 Temmuz Cumartesi (20.00) Maltepe Sahil. CRR Senfoni Orkestrası, şef: Can Okan, solist: Çağ Erçağ, viyolonsel.

M. İ. Glinka - “Madrid’de bir Yaz Gecesinin Hatıraları”, G. Fauré - “Elégie”, A. Glazunov - “Yaz”, P. İ. Çaykovski - İtalyan Kapriçyosu.

- DANSA DAVET: 20 Ağustos Cuma (19.30) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 21 Ağustos Cumartesi (20.00) Topkapı Kültür Parkı. CRR Senfoni Orkestrası, şef: Cem Mansur, Atıf Taner Çolak, solist: İdil Yünkuş, keman.

C. Saint-Saens - “Samson ve Dalila”dan Bachanale, “Havanaise”, A. Borodin - Poloveç Dansları, U. C.Erkin - Köçekçe.

- MASALLAR: 17 Eylül Cuma (19.30) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 18 Eylül Cumartesi (20.00) Kalamış Sahil. CRR Senfoni Orkestrası, şef: Cem Mansur, solist: Hale Soner Kekeç, soprano.

J. Offenbach - “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle, Operetlerden Aryalar, P. İ. Çaykovski - “Fındıkkıran” Süiti, P. Dukas - Sihirbazın Çırağı.