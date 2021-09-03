İstanbul Valiliği'nden "çengiler gibi" açıklaması

03 Eylül 2021 Cuma, 20:48

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kendisine dert anlatmak için gelen ve kravat takan bir yurttaşa, "Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin" dediği iddiasına İstanbul Valiliği’nde açıklama geldi.



Açıklamada, “Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen ‘Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin’ ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

“İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve beraberindeki heyette yer alan Hayati Arı, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16.30’da İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’yı ziyaret etmişlerdir” denilen açıklama şöyle devam etti:

Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen “Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valilik Makamını 800 esnaf adına ziyaret ettiğini iddia eden Hayati Arı’nın, dernek üyeliği ve esnaf kaydı olmadığı gibi, kuru gıda hali esnaflarımızı temsil etme yetki ve sorumluluğu da yoktur.

Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait olan kuru gıda halindeki esnaflarımızı temsil etmeye, İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği yetkilidir. Rami Kışlası’nda bulunan Kuru Gıda Toptancı Hali esnafımız için, Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi’nde modern bir ‘Gıda Toptancılar Çarşısı’ inşa edilmiştir.

Buradaki esnafımızın yeni yerine taşınma süreci, Valiliğimiz, Eyüpsultan Belediyesi ve ilgili dernek ile yapılan görüşmelerle belirlenen takvime göre yürütülmektedir. Esnaflarımızın büyük bir kısmı yeni yerlerine taşınmıştır ve halen taşınma devam etmektedir. Restorasyon ve tahliye çalışmaları tamamlandığında, Rami Kışlası’ndaki 220.000 metrekarelik alanda, 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye’nin en büyük şehir kütüphanesi açılacaktır.

Eyüpsultan Belediyesince taşınma sürecinde esnafımıza her türlü yardım yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamıştır.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da katıldığı canlı yayın sonrası kanaldan ayrılırken yanına gelen bir esnaf elektrik ve sularının kesildiğini ve derdini anlatmak için gittiği valinin kendisini küçük düşürdüğünü ileri sürdü. Validen, esnafı 3-4 ay idare etmesini istediğini söyleyen esnaf, “O gün kravatımı taktım, saygı çerçevesi içerisinde ‘Çengiler gibi, kravat takmış, gelmişsin’ dedi. O kadar onurumu kırdı ki. Yani öldürseydi, bana kurşun sıksaydı bu kadar üzülmeyecektim” diyerek dert yanmıştı.

Canlı yayın çıkışı sesini duyurmak için yanıma gelen esnaf kardeşimi iyi dinleyin.



Ona gösterilen bu tavır, devletteki ciddiyet krizinin yansımasıdır.



İşte bu yüzden;



Milletimizin sesinin hiçe sayıldığı, kibrin ve egonun hüküm sürdüğü bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız. pic.twitter.com/XHGT1M7PTo — Meral Akşener (@meral_aksener) September 3, 2021

Yaşadığı olayın videosunu sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, “Canlı yayın çıkışı sesini duyurmak için yanıma gelen esnaf kardeşimi iyi dinleyin. Ona gösterilen bu tavır, devletteki ciddiyet krizinin yansımasıdır. İşte bu yüzden; Milletimizin sesinin hiçe sayıldığı, kibrin ve egonun hüküm sürdüğü bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.