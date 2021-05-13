İkizdere’de taşocağına karşı direniş 22. gününde: ‘Görünen tek şey yıkım’

13 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Köylüler erken saatlerde vadide toplanırken iş makinelerinin yarattığı tahribat her geçen gün büyüyor. “Görünen tek şey yıkım” diyen köylüler, çalışmaların durdurulması için destek bekliyor. Köylülerden biri, “Katlettikleri ağaçlar bizim yaşamımız. Onlar sadece bu vadiyi eksiltmiyor, bizi de eksiltiyorlar. Bu vadi bir tek bizim değil, arıların, ayıların, hayvanlarımızın da vadisi. Türkiye’nin bütün ihalelerini almış ama doymamış bir şirket, dikmiş gözünü burayı yemek istiyor. İzin vermeyeceğiz. Direneceğiz. Herkes gelsin bu direnişe destek olsun” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine her gün CHP’li bir milletvekilinin destek verdiği doğa nöbeti için dün Amasya milletvekili Mustafa Tuncer alandaydı.

‘İKİ DAKİKADA BİR KAMYON GEÇECEK’

Direnişçilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu da İyidere Liman projesinin ÇED raporu ile taşocaklarının raporlarını karşılaştırdı. Cumhuriyet’e konuşan Okumuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Limanın ÇED raporunda taşocakları için alternatif aranmadığı söyleniyor ama Bakan 10 ayrı yere baktık diyor. Limanın raporunda yeni bir taşocağı değil, dolgu olarak kullanılacak taşın izinli ve ruhsatlı ocaklardan satın alma yolu temin edileceği defalarca taahhüt ediliyor. Bakan’a sorduğumuzda ‘Ona değil, bizim dediğimize bakalım’ diyor. Bakan iki yılda buradan çıkacağız diyor. Raporda Cevizlik taşocağı rezervinin ömrü yaklaşık dört, yeni başvurusu yapılan Gürdere için ise proje ömrü beş yıldır deniliyor. Üstelik 24 saat çalışarak beş yılda bitirecekleri bir taşocağı planlamasını nasıl iki yılda bitirecekler? Mevcut iş makinelerinden daha fazlasını oraya yığması gerekir. Bu da beş yılda yapacakları işi 2 yılda milletin iflahını sökerek yapacaklar demektir. Cevizlik’ten 16 milyon ton, Gürdere’den 15 milyon ton taş, toplam 43.91 hektarlık alandan sökülecek. Hesaplama yaptığımızda günde 1369 sefer yapacakları anlamına geliyor. Bölgeden iki dakikada bir kamyon geçmesi lazım. Bölgede ocak alanı içerisinde çok sayıda taşınmaz da acele kamulaştırıldı. Köyün içerisinde camiyi merkez alıyorlar. Ama taşocağına en yakın ev 230 metrede. Limanın ÇED’ini alırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kandırdıkları ortada. Bunları yapmasaydılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yanlışlarda iyileştirme yapılmasını isteyerek ÇED sürecini işletmek durumundaydı.”

TMMOB: RUHSAT İPTAL EDİLMELİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve birliğe bağlı meslek odaları tarafından İkizdere’de sürdürülen direnişe destek açıklaması yapılarak doğal yaşamı ve ekosistemi ortadan kaldıracak taş ocağı ruhsatının derhal iptal edilmesi istendi. Açıklamada, “İkizdere’de daha şimdiden, taşocağı bölgesine yol açabilmek için binlerce ağaç yok edildi. İnşaat firmasının doymak bilmez rant hırsı, hepimizin gözleri önünde ülkenin ve doğanın geleceğini yok ediyor. Tüm yetkilileri bilim insanlarının, çevre gönüllülerinin, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna dur demeye davet ediyoruz” denildi.