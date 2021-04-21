Çevrecilerden dijital miting
Çernofil faciasının 35. yılında, çevreciler, dijital miting düzenleyecek.
Ukrayna’da bulunan nükleer santralde, 26 Nisan 1986’da meydana gelen ve Çernobil faciası olarak adlandırılan kazanın 35. yıl dönümünde, dijital miting gerçekleştirilecek. “Felaketin adı Çernobil” sloganıyla düzenlenecek mitingte, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Karataş ve Sanatçı Yılmaz Küçük yer alacak. Moderatörlüğünü Cengiz Demirel’in üstlendiği miting, 25 Nisan saat 13.00’de internet üzerinden canlı yayınlanacak. Mitinge, “Sokaklar, meydanlar kapalıysa, dijital meydanlar bizim” cümlesi ile çağrı yapıldı.
Video Haberler
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
- Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 ölü
- Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
En Çok Okunan Haberler
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- Skandal 'Nutuk' kararında yeni gelişme
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Erdoğan görevden aldı
- Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Nutuk’u sakıncalı buldu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı