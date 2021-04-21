Çevrecilerden dijital miting

21 Nisan 2021 Çarşamba, 17:25

Ukrayna’da bulunan nükleer santralde, 26 Nisan 1986’da meydana gelen ve Çernobil faciası olarak adlandırılan kazanın 35. yıl dönümünde, dijital miting gerçekleştirilecek. “Felaketin adı Çernobil” sloganıyla düzenlenecek mitingte, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Karataş ve Sanatçı Yılmaz Küçük yer alacak. Moderatörlüğünü Cengiz Demirel’in üstlendiği miting, 25 Nisan saat 13.00’de internet üzerinden canlı yayınlanacak. Mitinge, “Sokaklar, meydanlar kapalıysa, dijital meydanlar bizim” cümlesi ile çağrı yapıldı.

