"Çevremizde onlarca vaka varken, tüm Türkiye’de vaka sayısı nasıl 1200'lerde geziniyor?"

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:41

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan koronavirüs tablosunun da son zamanlarda TÜİK verileri gibi algılanmaya başlandığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, “İşsizliği, enflasyon düşük çıkarmak için verilerle oynayan TÜİK gibi Sağlık Bakanlığı da teşhis konup eve gönderilen hastaları günlük vakalar içinde saymıyor mu? Sayıyor ise hastalık başladığı gün nerede ise tek tük vaka duyarken, şimdi çevremizde onlarca vaka ve 'hastayım' diye arayan varken, tüm Türkiye’de vaka sayısı nasıl 1200'lerde geziniyor" dedi.

Gürer, Kurban Bayramı sonrası Covid-19 olduğunu söyleyen ya da olduğunu haber aldığı kişi sayısında ciddi artış olduğunu belirterek, ”Köy, ilçe yurttaşlarımızla konuşuyoruz. Vakalarla ilgili anlatılar duyuyoruz. Bakanlık açıklamasına bakıyoruz, rakamlar nerede ise aynı ortalamada gidiyor. Bu durumda 'Verilerde bir durum mu var?' sorusu akıllara geliyor” diye konuştu.

"Farklı illerde görüşmelerimizde hastalığın büyük kentlerden Anadolu illlerine taşındığını gösteriyor" diyen Gürer, "Hastanelerde yoğunluk var. Belirtisi ortaya çıkıp ağır geçirmeyen eve gönderiliyor. Evde yeterli ve gerekli önlem alınabiliyor mu? Kendisine Covid-19 tanısı konulan kişilerin ailelerine vaka belirtisi olmadığı gerekçesiyle test yapılmadığını iddia edenler var. Sağlık birimleri fedakarca çalışıyor. Doktor, hemşire ve diğer birim görevlileri her ilde üstün bir çaba ve gayret içindeler ancak binlerce kişiyi hastanede, evde izlemek, takip etmek kolay değil, Sağlıkçılar alkıştan öte her türlü desteği fazlası İle hak ediyor" ifadelerini kullandı.