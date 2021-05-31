Kabine bugün toplanıyor! Normalleşme sürecinde yeni kurallar açıklanacak

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:53

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, "normalleşme" kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

"KADEMELİ NORMALLEŞME" PLANI



Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan "kademeli normalleşme" planının da Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçelerde faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak.

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının saat 24.00'e kadar uzatılması, hafta sonu kısıtlamasının ise kaldırılmasının ele alınacağı belirtiliyor.