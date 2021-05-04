Chelsea, taraftarlarını yönetime dahil ediyor

04 Mayıs 2021 Salı, 20:14

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün karar alma sürecinin bir parçası olmaları için yönetim kurulu toplantılarına üç taraftarın alınacağını duyurdu.

Kulüp ilk aşamada adaylık kriterlerini sağlayan taraftarların varlığının genel olarak desteklenmesini kapsayan çeşitli olanakları sağlayacaklarını açıkladı. Yönetim kurulu toplantılarında yer alacak taraftarlar, her sezon başında yapılacak seçimlerle belirlenecek.

Uygun kriterleri sağlayan taraftarların, yönetimin gizlilik mecburiyetleri kapsamında benzer bir gizlilik anlaşması yapmaları gerekecek. Bu anlaşma, çok çeşitli konulardaki tartışmalara ve tavsiye verilmesine imkân sağlayacak.

Seçilen taraftarlar, yılda yaklaşık dört toplantıya ve uygun oldukları durumunda daha fazlasına katılma hakkına sahip olacak. Ancak taraftarlar herhangi bir oy hakkına sahip olmayacak ve personel konularyla ilgili hiçbir toplantıya katılmayacaklar.