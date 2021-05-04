Javi Martinez, Bayern Münih'e veda ediyor
Bayern Münih’in tecrübeli isimlerinden Javi Martinez'in, 9 sezondur formasını giydiği kulübünden ayrılacağı duyuruldu.
Alman devi Bayern Münih'te ayrılıklar devam ediyor. Tecrübeli oyuncular Jerome Boateng ve David Alaba’nın ardından yıldız isim Javi Martinez de sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.
32 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Burada geçirdiğim harika ve başarılı dokuz yılın ardından veda etme zamanı geldi. Birlikte kazandığımız pek çok şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Bayern ve taraftarları sonsuza dek kalbimde kalacak" ifadelerini kullanarak Bayern Münih’e veda etti.
2012-2013 sezonunda Athletic Bilbao’dan kırmızı-beyazlı ekibe transfer olan Martinez, dokuz sezonda 23 kupa kaldırdı.
Martinez'in sosyal medya paylaşımı:
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