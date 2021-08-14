Chelsea ve Leicester sezona galibiyetle başladı
Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, Londra derbisinde Crystal Palace'ı mağlup ederken Leicester City, Jamie Vardy'nin attığı golle Wolverhampton'ı yenerek sezona galibiyetle başladı.
Hafta içinde UEFA Süper Kupa'da Villareal'i penaltı atışlarında mağlup ederek sezona kupayla başlayan Chelsea, Premier Lig'deki ilk maçında da hata yapmadı.
Sahasında Crystal Palace'ı ağırlayan Londra ekibi 27. dakikada Marcos Alonso'nun şık frikik golüyle öne geçti.
40. dakikada Christian Pulisic'in attığı golle devreye 2-0 önde giren Chelsea, 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
LEICESTER CITY HATA YAPMADI
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Sezona kupayla başlayan bir diğer takım olan Leicester City, 41. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golle Wolverhampton'ı 1-0 yendi.
Çağlar Söyüncü ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken takımın yeni transferi Jannik Vestergaard, oyuna sonradan dahil oldu.
Premier Lig'de oynanan TSİ 17.00'de başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Everton-Southampton: 3-1
Watford-Aston Villa: 3-2
Burnley-Brighton Hove Albion: 1-2
Video Haberler
- Genç kadına evlilik öncesi estetik şoku
- Sel felaketinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
- İstanbul'da orman yangını!
- Yaşlı çift sel dehşetini korku dolu gözlerle anlattı
- Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme
- Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anları
En Çok Okunan Haberler
- Çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?
- Erdoğan'a kötü haberler! İlk kez bu kadar düştü
- Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
- Sel mağduru Kübra Çelik'ten Kastamonu Valiliği'ne çağrı
- Can kaybı her geçen saat artıyor
- Selin vurduğu Batı Karadeniz ağlıyor, öfke büyük
- Ünlü şarkıcının bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı
- Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem!