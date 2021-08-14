Chelsea ve Leicester sezona galibiyetle başladı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:36

Hafta içinde UEFA Süper Kupa'da Villareal'i penaltı atışlarında mağlup ederek sezona kupayla başlayan Chelsea, Premier Lig'deki ilk maçında da hata yapmadı.

Sahasında Crystal Palace'ı ağırlayan Londra ekibi 27. dakikada Marcos Alonso'nun şık frikik golüyle öne geçti.

40. dakikada Christian Pulisic'in attığı golle devreye 2-0 önde giren Chelsea, 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

LEICESTER CITY HATA YAPMADI

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Sezona kupayla başlayan bir diğer takım olan Leicester City, 41. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golle Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

Çağlar Söyüncü ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken takımın yeni transferi Jannik Vestergaard, oyuna sonradan dahil oldu.

Premier Lig'de oynanan TSİ 17.00'de başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Everton-Southampton: 3-1

Watford-Aston Villa: 3-2

Burnley-Brighton Hove Albion: 1-2