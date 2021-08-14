Manchester United ve Leeds United taraftarları birbirlerine girdi
İngiltere Premier Ligi'nde taraftarların aylar sonra tribünlere döndüğü ilk haftada oynanan Manchester United - Leeds United maçı öncesinde sokaklar karıştı.
İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında oynanan Manchester United - Leeds United karşılaşmasının öncesinde iki takım taraftarları, Manchester sokaklarında birbirlerine girdi.
Sosyal medyaya yansıyan ve bir restoranın içinden çekilen görüntülerde, iki taraftar grubunun birbirini kovaladığı, yere düşen bir taraftarın dört kişi tarafından darp edildiği ve iki grubun çöp kovalarını fırlattığı görüldü. Polis olayları yatıştırmakta yetersiz kalırken, restoranın içinde bulunan müşteriler olayları endişeyle izledi. Stadyumda herhangi bir olay yaşanmazken, maç olaysız şekilde başladı.
Devletin geçmişte aldığı önlemlere rağmen holiganizmin devam ettiği İngiltere'de yapılan araştırmalarda, Leeds United taraftarının Chelsea'nin ardından Manchester United'ı en büyük rakipleri olarak gördüğü ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyaya yansıyan kavga görüntüleri şu şekilde:
Scrapping pic.twitter.com/cznqNmiIZP— dewseh???? (@harrisdews) August 14, 2021
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