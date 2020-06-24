CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak: Bu ucube sistemde halkın ekmeği küçüldü

24 Haziran 2020 Çarşamba, 11:00

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ikinci yılında başkanlık sistemini değerlendirdi.

Tek adam rejiminin ülkeyi bir toplumsal buhrana sürüklediğine dikkat çeken Budak, “Başkanlık sistemi işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı getirdi. Bu ucube sistemde halkın ekmeği küçüldü, borçları arttı, dertleri büyüdü. Yoksulluğa mahkum edilen vatandaşların sayısı 25 milyonu aştı. Korona krizi süresince vatandaşına sadece 20 milyar lira ödeyen iktidar, bu rakamın yaklaşık 10 katını -194 milyar lira- son iki yılda faize ödedi. Türkiye bir an evvel bu ucube sistemden kurtularak güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geri dönmelidir” dedi.

Hayat pahalılığının yaşanan toplumsal krizin en önemli nedeni olduğuna dikkat çeken Budak, “Hem açlık sınırı hem yoksulluk sınırı yüzde 42 arttı. Açlık sınırı 2 bin 438 TL’ye ulaşarak asgari ücreti geride bıraktı. İşgücü piyasası iki senede darmadağın oldu. 9 milyon 500 bin insanımız işsizlik girdabına girdi. İnsanlar gelecekten ümidini kesti. Toplum cinnet geçirir hale geldi. Son iki yılda en az 834 kadın cinayeti işlendi. 6 bin 400 kişi intihar etti” dedi.

Çetin Osman Budak son iki yılda yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

GIDA FİYATLARI YÜZDE 45 ARTTI

“Başkanlık rejiminde enflasyon tek haneye düşecekti. Bırakın tek haneye düşmeyi, son iki yılda gıda fiyatları yüzde 45 arttı. Gıdadaki fiyat artışı gizlemek için ürünleri küçültmekten, tanzim satış mağazalarına kadar birçok akıldışı önlem denendi. Sonuç değişmedi. İki yılda dolar yüzde 44, avro yüzde 35 değer kazandı. Kurdaki artış, fiyatları uçurdu.

İSTİHDAM 2 MİLYON 336 BİN KİŞİ AZALDI

Her yıl 1 milyon yeni istihdam yaratacaklarını vaat ettiler. İki senede istihdamdaki kayıp 2 milyon 336 bine ulaştı. Her yıl 1 milyondan fazla kişi işini kaybetti. 2018 Mart ayında istihdam edilen kişi sayısı 28 milyon 499 bindi. Geçtiğimiz mart ayında istihdam 26 milyon 133 bine düştü. İstihdam kaybı yaşamayan sektör yok. İstihdam tarımda 778 bin inşaatta 779 bin, hizmetler sektöründe 699 bin kişi azaldı.

İŞ BULMA ÜMİDİNİ KAYBEDENLER YÜZDE 85 ARTTI

Daha da kötüsü, başkanlık rejimi altında insanlar iş bulma ümitlerini kaybetti. 2018 yılında 635 bin kişi olan iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı yüzde 85 artarak 1 milyon 174 bin kişiye ulaştı. 6 milyon 706 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı sadece iki senede yüzde 40 artarak 9 milyon 500 bine ulaştı.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında istihdama katılma oranı açısından sondan ikinci. İşgücü piyasasını iki senede darmadağın ettiler. İnsanların gelecek ümitlerini çaldılar. Yaklaşık 10 milyon insanımız işsizlik girdabında boğulurken onlar bütçeyi faiz ödemelerine, yandaş müteahhitlerin hizmetine sundular.

VATANDAŞ GIRTLAĞINA KADAR BORCA BATTI

Ücretlerine enflasyonun altında zam yapılan çalışanların bankalara borcu her geçen gün arttı. 2018 Haziran ayında 526 milyar lira olan bireylerin bankalara borçları yüzde 27 artarak 673 milyar liraya ulaştı. 3 milyon 598 bin kişi borçlarını ödeyemedikleri için bankaların takibinde. Borç sarmalına sürüklenen vatandaşların ömrü icra dairelerinde geçiyor. İcra dosyalarına adliyelerde yer bulamıyorlar. İcra dosyası sayısı 2019 yılı sonunda 31 milyon 485 bine yükseldi.

EKONOMİK SIKINTILAR TOPLUMSAL CİNNETİ KÖRÜKLEDİ

Ekonomide yaşanan sıkıntılar, işlenen suçları o kadar arttırdı ki suç istatistiklerini yayımlamayı kestiler. Son iki yılda 834 kadın cinayeti işlendi. Her gün ortalama 9 kişi kendi hayatına son veriyor. En az 6 bin 400 kişi son iki yılda intihar etti. Hırsızlık, cinayet, çocuğa karşı işlenen suçlar takip edemeyeceğimiz kadar çoğaldı. Uyuşturucu kullanma yaşı 9’a indi.”