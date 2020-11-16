CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar koronavirüse yakalandı
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını ama sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Teoman Sancar'ın açıklaması şöyle:
Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
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