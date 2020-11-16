CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar koronavirüse yakalandı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:05
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar koronavirüse yakalandı
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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını ama sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Teoman Sancar'ın açıklaması şöyle:

Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.


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