CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar koronavirüse yakalandı

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:05

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, koronavirüse yakalandığını ama sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Teoman Sancar'ın açıklaması şöyle:

Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.