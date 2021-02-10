CHP Fransa Birlikleri: Şahsi gelecek ve siyasi hırslarına yenik düştüler

10 Şubat 2021 Çarşamba, 13:28

CHP Fransa Birlikleri, Muharrem İnce’nin CHP'den istifa ederken partiyi hedef alan açıklamalarıyla yazılı açıklama yaptı.

"CHP gölgesinde her partinin şeref duyacağı görevlerde bulunma şansını yakalamış olanlar bu şanslarını şahsi siyasi hırslarına tercih etmişlerdir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşun ve kurtuluşun partisinin Fransa birlik başkanları olarak; 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dünya siyaset tarihinde örneğine az rastlanabilecek bir örnek davranış Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tarafsız cumhurbaşkanı sloganıyla Sayın Muharrem İnce aday gösterilmiş ve bu erdem dolu davranış karşısında Sayın İnce, Genel Başkanımızın bu davranışını takdire şayan olarak kamuoyuna ifade etmiş ve şükranlarını sunmuştur.

Milyonlarca vatandaşımızla birlikte bizler de bu söylemlere şahitlik yaptık ve bizler de Genel Başkanımızın bu davranışı karşısında çok derin duygular yaşadık. Demokrasilerde kazanmak ve kaybetmek iki sonucun değişmez adıdır. Kazananın göstereceği mütevazilik kadar kaybedenin de göstereceği sorumlu devlet adamlığı tavırları hem ülkemizin saygınlığı hem de demokrasimizin saygınlığı hepsiyle birlikte millet iradesine saygının gereğidir.

Bu düşüncelerle demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında Anadolu topraklarında hakim kılmaya çalışan partimizin son günlerde parti değerleriyle özdeşmeyen demokrasi mücadelemizin içerisinde bulunmuş şahsiyetler bugün şahsi gelecek ve siyasi hırslarına yenik düşmüşler. CHP gölgesinde her partinin şeref duyacağı görevlerde bulunma şansını yakalamış olanlar bu şanslarını şahsi siyasi hırslarına tercih etmişlerdir."