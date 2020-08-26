CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan: 'Keşke ithal sevdası yerine; üretici sevdalısı olsalar!'

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:55

CHP'li Kaplan'dan Açıklanan Kırmızı Biber Taban Fiyatlarına Sert Tepki!

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yoğunlukla üretimi olan kırmızı biberin hasat dönemine girdiğini belirterek; bu sene açıklanan kırmızı biber taban fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürmek yerine, isyan ettirdiğini ifade etti.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yoğunlukla üretimi olan kırmızı biberin hasat dönemine girdiğini belirterek; bu sene açıklanan kırmızı biber taban fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürmek yerine, isyan ettirdiğini ifade etti.

CHP’li Kaplan, yaptığı yazılı açıklamasında, İslahiye ve Nurdağı’nın önemli bir geçim kaynağı olan kırmızıbiberin 25.000 dekarlık alanda yetiştirildiğine dikkat çekerek, geçen yıla oranla bu yıl mazot, gübre, elektrik, ilaç ve işçi giderlerinin yüzde elli artığını ancak taban fiyatlarının geçen yıldan bile daha düşük olduğunu belirtti.

“KEŞKE İTHAL SEVDASI YERİNE; ÜRETİCİ SEVDALISI OLSALAR!”

Kaplan açıklamasında; “Geçen yıla oranla mazot, ilaç, elektrik, gübre fiyatları arttı. Ekonomik kriz pandemiyle birlikte had safhaya ulaşmışken, ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan çiftçilerimiz mağdur edilmeye devam ediyor. AKP Hükümeti’nin en sevdiği şey ülkeyi bağımlı hale getirmek, ithalatı tırmandırmak. Keşke ithal sevdası yerine; üretici sevdalısı olsalar! Çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin altında eziliyor, toprağından ürünlerini kaldıramıyor.

Geçenlerde basına ve kamuoyuna yansıyan Gaziantepli kırmızıbiber üreticimizin isyanını tüm dünya duydu, AKP Hükümeti duymadı. Çiftçilerimizi çaresiz bırakmaya devam ediyorlar. Mantıklı ve sağlıklı taban fiyatları ne yazık ki verilmiyor. Toprağın cefasını çeken, türlü sıkıntılarla üretim yapmaya çabalayan çiftçilerimiz; sefasını çeken aracılar, stokçular. Çiftçilerimiz isyan ettirilmeyi değil; desteklerle, teşviklerle, doğru ve sağlıklı verilen taban fiyatlarıyla desteklenmeyi hak ediyor” dedi.

“BU ADALETSİZLİKTİR, VİCDANSIZLIKTIR...”

Milletvekili Kaplan, “Geçen yıl yaş kırmızı biberi 2,5 TL- 3,2 TL’den satılırken, bu sene belirlenen taban fiyatı 2,6 TL-3 TL arasında seyrediyor. Geçen yıl kuru çöplü kırmızı biber 13-14 TL’den, çöpsüz kırmızı biber 16-18 TL’den satılırken, bu yıl kuru çöplü kırmızı biber 12-14 TL’den, çöpsüz kırmızı biber 16-17 TL’den satılıyor. Geçen yıla oranla bu yıl girdi maliyetleri arttı, artması gereken taban fiyatları bu yıl düştü. Çiftçilerimiz isyan etmesin de ne yapsın! Bir birlik yok, çiftçilerimiz fabrikaların belirledikleri taban fiyatlarına mecbur kalıyor. Bu adaletsizliktir, vicdansızlıktır, çiftçilerimize büyük bir haksızlıktır. AKP Hükümeti, artık üretimin bel kemiği çiftçilerimizin sorunlarını ve seslerini duymak zorundadır” diye ifade etti.

“ÇİFTÇİ-TÜCCAR DENGESİNİ SAĞLAYACAK BİR BİRLİK KURULMASI ŞART OLMUŞTUR”

Birlik ya da Kooparatif kurulmasının gerekliliğini vurgulayan Kaplan, “Serbest piyasa koşullarında fiyat belirlemek çiftçiyi korumuyor; tüccarı besliyor. Fiyat belirlemesi, çiftçi-tüccar dengesini sağlayacak bir birlik ya da kooperatif kurulması şart olmuştur. AKP Hükümeti zamanında kapanan Güneydoğu Birlik gibi bir birlik derhal kurulmalıdır. Kırmızı biberin taban fiyatları; artan girdi maliyetleri ve geçen yıl fiyatları dikkate alınarak tekrar düzenlenmelidir. Çiftçi ürettiği ürünün ve emeğin karşılığını almalı ve daha fazla mağdur edilmemelidir” dedi.