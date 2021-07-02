CHP Gemisi'yle, Hopa’dan yola çıkılarak Hatay Samandağ’a kadar balıkçıların sorunları dinlenecek

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği “CHP gemisi”ni Samsun’dan uğurladı. Kılıçdaroğlu, “CHP gemisi, Hopa’dan başlayarak Hatay Samandağ’a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunlar dinlenecek, raporlanacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, ilk olarak Tütün İskelesi’ndeki Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni’ne katıldı. Kıyı şeridinde çalışma yapacak CHP gemisini buradan uğurlayan Kılıçdaroğlu, denize çiçek bıraktı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili. Ayrıca kendi kara sınırları içinde Marmara Denizi gibi olağanüstü bir denize sahip. Oradaki sorunları hep beraber görüyorsunuz, müsilajın yarattığı tahribatın hepimize endişe yarattığını hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz zaten. Balıkçılarımızın sorunları var. O sorunları gündeme getirmek, ayrıca milletvekillerimizin tek tek gidip balıkçılarımızla görüşmeleri, onların sorunlarını saplamaları, raporlaştırmaları bizim açımızdan son derece önemli ve değerli” dedi. Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir kent olan Samsun’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

Daha sonra muhtarlar ve kanaat önderleri buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesinde Cumhurbaşkanlığı’nın ve TBMM’nin “muaf” tutulmasına tepki gösterdi. “Önce sen tasarruf yapacaksın ki vatandaş örnek alacak seni” diyen Kılıçdaroğlu, “Devletin kaynakları nerelere ne kadar kullanılıyor bilmiyoruz. Ödenen vergilerin nerelere harcandığını bilmiyoruz. İsraf diz boyu düşündüğünüzden çok fazla. Bir devlet başkanının 13 tane uçağı olmaz, insaf ya. Çocuklar aç giriyor yatağa, 10 milyonu aşkın işsiz var bu ülkede, aynı evde babayla işsiz çocuk yüz yüze bakamıyorlar konteynırlardan beslenen milyonlar var bu ülkede. Yarın sandık kurulacak, olmaz falan değil, gelecek bu sandık. Sizden tek isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın” diye konuştu.