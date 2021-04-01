CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "EPDK, şirketlere elektrik kıyağı yaptı"
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak kararına göre meskenlerde birim kilovatsaat bedeli binde 23 oranında azalırken birim kilovatsaat başına ödenen dağıtım bedeli binde 40 arttı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK’nin yeni tarifesinden özel şirketlere çifte kıyak çıktığını, vatandaşın ise unutulduğunu dile getirerek, “Birim fiyatında yapılan indirimin neredeyse iki katı tutarında dağıtım bedeli arttı. Vatandaşın ödeyeceği fatura değişmeyecek ancak faturadan özel dağıtım şirketlerine ayrılan pay artacak. Halka indirim yok, şirketlere kıyak var” dedi. EPDK’nin söz konusu kararında EÜAŞ’nin aktif enerji toptan satış tarifesinde yapılan düzenlemeyi eleştiren Akın, “Elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerine satılacak elektriğin fiyatı yüzde 17.48 oranında indirildi. Buna göre şirketler devletten daha ucuza elektrik alarak bunu vatandaşa dağıtacak. İktidar, vatandaşı değil şirketleri kolluyor. Düzenlemeyle hem şirketlerin kasasına giren dağıtım bedelini artırdılar hem de şirketlere satılan elektriğin birim fiyatını düşürdüler. Şirketlere çifte kıyak yaptılar” dedi.
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