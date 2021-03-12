CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'nin seçim barajı çalışmasıyla ilgili partisinin tavrını Cumhuriyet'e açıkladı

12 Mart 2021 Cuma, 11:36

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dün katıldığı bir televizyon programında seçim barajıyla ilgili yaptıkları çalışmayı açıkladı. AKP’li Yazıcı, yüzde 10 olan seçim barajıyla ilgili "5 ile 10 arasında bir şey olacak" dedi. Yazıcı kesin bir rakam veremeyeceğini ancak “barajın bir noktaya ineceğini” ve seçim sistemi için “daraltılmış bölge” uygulamasının getirildiği bir sistem üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de yüzde 10 barajı uygulanıyor. Dünyada en yüksek barajı uygulayan ülke Türkiye... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir. Bunların denetlenmesi, takip edilmesi gibi konulara Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek.”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERKEK CUMHURİYET’E KONUŞTU

Türkiye’de siyasi atmosferinden yakından ilgilendiren ve uzun yıllardır tartışma konusu olan seçim barajında AKP’nin yaptığı yeni çalışma tartışma konusu oldu. Muhalefet partilerinin AKP’nin çalışmasıyla ilgili tavrı merak ediliyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhuriyet.com.tr’ye, AKP’nin çalışmasına ilişkin partisinin tavrını açıkladı.

“BU SİSTEMDE BARAJI NEDEN SAVUNUYORLAR”

Erkek şunları kaydetti:

“Darbe tortularından kurtulalım diyoruz. 12 Eylül darbesinin en büyük tortusu seçim barajıdır.

Ama AKP darbe hukukundan yararlandı 19 yıldır. Seçim barajı kanunla düzenleniyor. Kanunu değiştirecek sayıları vardı.

Bugün gördüğümüz de gayri ciddi bir açıklamadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni savunuyorlar. Bu sistemde hükümet Meclis dışından oluşuyor. Bu sistemde barajı neden savunuyorlar? Referandum sürecinde bu sistemde baraj olmayacağını söylüyorlardı. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı?”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yeni bir koalisyonun oluştuğunu söyleyen Erkek, “Bu sistemde kapalı kapılar arkasında yürüyen bir koalisyon var. Bu durum daha etik dışı.” dedi.

“BİR İKTİDAR SEÇİM KANUNUYLA OYNAMAYA BAŞLIYORSA GİDİCİDİR”

Parlamenter sistemde, temsilde adaletin sağlanabileceği düşük bir barajın tartışılabileceğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Çünkü parlamenter sistemde hükümet Meclis içinden çıkar. Bu sistemde baraj neden olsun? Hükümet Meclis içinden çıkmıyor ki” ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP’nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın tek dertlerinin “iktidarımızı nasıl koruyabiliriz” olduğunu kaydeden CHP’li Erkek, “Bir iktidar seçim kanunuyla oynamaya başlıyorsa gidici olduğu içindir. İlk seçimde gidecekler” dedi.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE YENİ ANAYASAYI YAPACAĞIZ”

CHP’nin parlamenter sistemde, yüzde 3 ya da yüzde 5 gibi makul bir barajı öngördüğünü, bu sistemde barajı savunmanın anlamı olmadığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP’nin yeni seçim barajı önerisini Meclis kürsüsünde eleştireceklerini söyledi.

İlk seçimde iktidara geleceklerini kaydeden CHP’li Erkek, “AKP yeni Anayasa, demokratikleşme hamleleri yapamaz. Ama biz ilk seçimde iktidar olacağız ve demokratikleşmeyi de yeni Anayasa’yı da yapacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ POYRAZ: AKP KENDİ TEMSİLİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYOR

İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz ise Cumhuriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, AKP’nin çalışmasında net bir tablo olmadığını, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı olan MHP’nin de bir çalışma yaptığının açıklandığını söyledi. Poyraz, “Ortada net bir çalışma yok. Doğmamış çocuğa don biçiliyor” dedi.

Av. Poyraz, AKP’li Yazıcı’nın açıkladığı çalışmayla ilgili olarak şunları kaydetti:

“AKP’nin kendi temsilini arttırmaya, vatandaşın iradesini kendi lehine nasıl arttırabileceğine yönelik bir çalışma. Bu iktidarda olan AKP için normaldir. Ancak millet olan bitenin farkında, bunun yanıtını verecektir.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, AKP’nin seçim barajı çalışmasıyla ilgili “Bu tarz konularda netleştikten sonra yorum yapmak daha iyi olacaktır” dedi.