CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Tanju Özcan değerlendirmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir yayında bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasına "Kabul etmemiz mümkün değil" diyerek tepki gösterdi.
Göçmen karşıtı açıklamalarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı konuşma sonrası sosyal medyada gündem olmuş, "#İğrençsinTanjuÖzcan" etiketiyle çok sayıda mesaj yazılmıştı.
Özcan, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, "Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. Yoksa iğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların ne amaçla yaptığını, kimler olduğunu biliyorum. Halk beni biliyor. Yakın çevrem, iş arkadaşlarım kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı biliyor. Ama bundan dolayı gerçekten, samimiyetle üzüntü duyan kadınlar ve dernekleri varsa onlardan özür dilemek düşer bana" ifadelerini kullandı.
'SORUŞTURMA' YANITI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bir tepki de partisinden geldi. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Torun, Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Özcan hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına yönelik soru üzerine Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.
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