Tanju Özcan muhalefeti hedef aldı, Erdoğan'a çağrı yaptı

10 Ağustos 2021 Salı, 15:31

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bulunan yabancı uyrukluların su ve katı atık bedellerine 10 kata kadar zam yapacağını söylemesinin ardından dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Kendisini çektiği video ile hedef alan Afgan göçmen Sunatullah Saadat'a tepki gösteren Özcan, muhalefeti de eleştirdi.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Özcan, "Hani biz Atatürkçüydük, antiemperyalisttik. Hadi iktidar, ABD’nin emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet bu plana niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi? ABD’den medet umduklarından mı?" dedi. Özcan'ın 10 kat zam yapacağına ayrımcı ifadeleri muhalefet kanadından isimlerin de eleştirisine neden olmuştu. Özcan hakkında, "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Saadat'a tepki göstermek için yayınladığı videolarda muhalefeti de hedef alan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sunatullah Saadat...

Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri.

Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor.

Vah benim güzel ülkem. Ne hale getirdiler…

Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhatabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır.

Kim bunlar; siz onları çok iyi biliyorsunuz.

Arap sevicilerden, Fetöcü'lere, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere; tatlı su solcularından, akvaryum milliyetçilerine… Beni kınamak için yarışa yarışa sıraya geçenler.. Yani ABD emperyalizmin son uşakları.

ABD emperyalizminin ülkemdeki yeni hain planını deşifre ettiğim için bu kadar hakaret işittim.

MUHALEFETE TEPKİ

Milletin sözcülüğünü yaptığım için, 2 saatte bana soruşturma açıldı. Beni kınamak için koca koca siyasiler,yarışa yarışa sıraya girdi. Bu köpek;Türk kadınına, milli iradeyle seçilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok.

Hani biz Atatürkçüydük, antiemperyalisttik. Hadi iktidar, ABD’nin emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet bu plana niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi? ABD’den medet umduklarından mı?

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD’nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız milleti önünde teşekkürlerimi sunarım."