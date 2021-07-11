CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merve Tuncel'i tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon olan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Merve Tuncel'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde, Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde, Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Merve Tuncel’i yürekten kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2021
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