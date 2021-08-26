CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara '5'li çete' uyarısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe sonbaharda yapılacak olası bir zamma ilişkin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada iktidara sert eleştirilerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe sonbaharda yapılacak olası bir zamma ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Kış gelmeden Saray iktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar" diyen Kılıçdaroğlu, çocukların rızkını, 5’li çetelere peşkeş çeken elektrik şirketlerine kaptırmayacaklarını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
Kış gelmeden Saray iktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5’li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin.
Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5’li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 26, 2021
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