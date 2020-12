CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu apartman görevlileriyle bir araya geldi

08 Aralık 2020 Salı, 20:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremde enkazdan çıkartılan Elif ve Ayda bebeği ziyaret ettikten sonra Bayraklı Belediye Meclis Salonu’nda deprem mağduru apartman görevlileriyle bir araya geldi. Depremde evini ve işini kaybeden 27 apartman görevlisinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, “İşinizi kaybettiniz, aranızda yeni iş arayanlar var. Belediye başkanı arkadaşlarımla sorunlarınızı çözmeleri konusunda konuştum. Hiç kimse İzmir’de kendini sahipsiz hissetmesin” dedi.

Meclis Salonu’ndaki toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Parti Meclisi Üyeleri, ilçe belediye başkanları katıldı.

“HAKKINIZI BEN SAVUNACAĞIM"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasi herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği rejimin adıdır. Medyanın özgür, yargının bağımsız olduğu, haksızlığa uğrayanların hakkını aradığı rejimin adıdır. Laiklik herkesin inancına saygı göstermektir. Sosyal devlet güçsüzün yanında duran devlettir. Hepiniz ciddi bir deprem yaşadınız. Hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımız oldu. Ama aynı zamanda bir güzelliği beraber yaşadık. Türkiye, sizin yanınızda idi. Şunu inanarak söylüyorum. Her zaman, her yerde vatandaşın yanında olun, özellikle düşük gelirli vatandaşların yanında olun dedim. Ben beylerin, paşaların yanında değilim, alın teriyle geçinen insanların yanındayım. Hiçbir politikacı sizi hatırlamaz. Ama bu kardeşiniz apa rtman görevlilerinin nasıl çalıştığını, sorunlarını biliyor. Bugüne kadar sizin sorunlarınıza kimse değindi mi? Sayınız bir milyonun üstünde. Ama örgütlü değilsiniz. Sizin hakkınızı politik olarak ben savunacağım ama siz de kendi hakkınıza sahip çıkın. 1 milyon kişi bir araya gelip ‘Bizim sorunlarımızı çözecek siyasi anlayışa oy veririz’ dediğiniz andan itibaren bütün siyasetçiler size bakacaktır” dedi.

"HALKIN PARİSİYİZ"

Demokrasi için örgütlenmenin önemine değinen Kılıçdaroğlu, “Bir buçuk milyon taşeron işçi vardı. Her ortamda, her yerde kadro vereceğiz dedik. Sonunda mecbur kaldılar, kadro verdiler. Taşeron işçileri örgütlemek için Türkiye’yi gezdim, her yerde onları örgütledik. Ne oldu? Kadrolarını aldılar ama hala taşeron olup kadro alamayan 50 bin işçi var. Onları unutmadık. Salgın var, sokağa çıkmak yasak, apartmandakilerin ihtiyacını siz karşılıyorsunuz. Apartman görevlisi olup maske bulamayan apartman görevlisi biliyorum. İçinizden kaçı düzgün kıdem tazminatı aldı, içinizden kaçının oturduğu yerler sağlıklı? Sizin de güneş görmeye hakkınız var. Biz oturup sizin haklarınızı yazıp bir kitapçık haline getirdik. Tüm yasa ve yönetmelikleri taradık. &Cc edil;ünkü böyle bir çalışmayı gelip önünüze koymadılar. Biz halkın partisiyiz, garibanların, ücretlilerin, emeklilerin, taşeron işçilerinin, apartman görevlilerinin, alın terinden yana olanların partisiyiz” şeklinde konuştu.

“10 MİLYONU AŞKIN İŞSİZ VAR”

Tüm belediye başkanlarına ayrım yapmadan hizmet götürmesi gerektiğini söylediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bizim güç birliği yapmamız lazım. Türkiye’yi içine sıkıştığı cendereden beraber kurtarmamız lazım. 10 milyonu aşkın işsiz genç var. Adil, hakça düzen bu mudur? Hepimizin yeniden uyanması lazım. Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışını başlatmak istiyoruz. Herkesin aşı, herkesin işi olmalı. Türkiye bir tarım ülkesi. Konya’dan küçük Hollanda’nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye’nin 18 milyar dolar. Neden saman ithal ediyoruz? Tarla mı bitti, güneş mi yok, çalışacak insan mı yok? Oturup yeniden düşünmeliyiz. Siyaseten bizim sorumluğumuz var ama sizin de sorumluluğunuz var. İktidarı belirleyen sizlersiniz” dedi.

“HER ACIYI BİRLİKTE AŞARIZ”

Merkezi hükümetin CHP’li belediyeleri engellemeye çalıştığını, önyargı ve intikam duygusuyla hareket ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin şikayet etmeden hizmet götürmeye devam ettiklerini, engelleri aşmayı bildiklerini söyledi. İzmir depreminin ardından kentte büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Dayanışma kültürünün olduğu yerde her acıyı birlikte aşarız. Milyonlar açlık sınırının altında maaş alıyor. Ama aldığınız her ürün için vergi veriyorsunuz. Nereye gidiyor vergiler? Size hesabını veriyorlar mı? Bir iktidarın başarısı ekonomi politikaları ile ölçülür. Yarattığı istihdamla ölçülür. 18 yıldır iktidarda olacaksın ama 10 milyon kişi işsiz olacak. Biz devlete ‘devlet ana’ deriz. Devl et, vatandaşına anne şefkatiyle yaklaşır. O nedenle benim dostlarım apartman görevlileri, taşeron işçileridir. Ben ağaların, beylerin dostu değilim” dedi.

SOYER: İÇİNİZİ FERAH TUTUN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, apartman görevlilerine “Siz içinizi ferah tutun, yapılması gereken neyse onu yapacağız” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise depremden etkilenen Bayraklı’daki son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Sandal, “İzmir depreminden sonra Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve yurttaşlarımızın verdiği güçle vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.