CHP heyeti Erbil ve Kerkük’e gidiyor

05 Eylül 2021 Pazar, 13:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki bir heyet bugün, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OBİT) kurulmasının önemini anlatmak için Kerkük ve Erbil’e gidecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyette CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat da yer alacak.

Heyet, Erbil’de; bölgesel yönetim yetkililerinin yanı sıra KDP, KYB, Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi İnanç Önderleri ile görüşecek. Heyet daha sonra Kerkük’te; Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret edecek.

CHP’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Partimiz, Ortadoğu barışı ile ülkemizin bölgesel hak ve menfaatlerini önceleyen bir siyaset anlayışını benimsemektedir. Kuzey Irak’ta yapılacak görüşmelerde, bölge barışına katkı sunmak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’ (OBİT) kurulmasının önemine değinilecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi, komşularla diyalog kanallarımızın açık tutulmasının önemine inanarak, Ortadoğu’da suların durulması için Ana Muhalefet Partisi olarak büyük bir hassasiyet ve sorumlulukla üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir.”