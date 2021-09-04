Erdoğan "dikili bir ağacınız yok" dedi, CHP tepki gösterdi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 19:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Salarha Tüneli’nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Var mıydı böyle tünnellerimiz? Var mıydı böyle viyadüklerimiz? Bay Kemal'e sesleniyorum. Gel de Rize'yi gör. Dikili bir ağacınız yok" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerini paylaşan Deniz, "Sayın Cumhurbaşkanı, Rize'deki çay bahçeleri ve ilk çay fabrikası Zihni Derin ve diğerleri... Özetle yediğiniz lokmanın adıdır CHP!" ifadelerini kullandı.

Deniz'in kullandığı ifadeler şu şekilde:

"YEDİĞİNİZ LOKMANIN ADIDIR CHP!"



"Sayın Cumhurbaşkanı, "Bay Kemal'e sesleniyorum. Gelin de Rize'yi görün,dikili bir ağacınız yok..." demiş... Oysaki Sayın Cumhurbaşkanı, Rize'deki çay bahçeleri ve ilk çay fabrikası Zihni Derin ve diğerleri... Özetle yediğiniz lokmanın adıdır CHP!"