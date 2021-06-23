Esnaf, yasakların kalkmasına memnun olurken pandeminin etkilerini silmek için destek bekleniyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Perakende sektöründe KDV ve Stopaj indiriminin yılsonuna kadar devam etmesi gerektiğini dile getiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yasakların gevşetilmesi ile birlikte günlük satışlarda 2019 rakamlarını yakaladıklarını söyledi ve “Tabii bu rakamlarda enflasyonun etkisini atlamamak lazım. Rakamsal olarak bakınca hızlı bir toparlanma var ancak geçen 15-16 ayın yarasını sarmamız 5 yıl kadar sürecektir” diye konuştu.

DÖNEMLİK DESTEK TALEBİ

Temmuz ayındaki Kurban Bayramı ile birlikte sektörde büyük bir hareketlilik yaşanacağını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise “Sektörümüz boş geçirdiği 15 ayın yaralarını 5 yıl boyunca sırtında taşıyacaktır, bu 5 yıl boyunca verilecek dönemlik desteklerle sektörün ayakta kalması sağlanabilir” dedi.