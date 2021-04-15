CHP Kadıköy'den ''128 milyar dolar nerede” pankartı
CHP Kadıköy İlçe Örgütü 3'üncü kez “128 milyar dolar nerede” pankartı astı.
CHP, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi için “128 milyar dolar nerede?” diye sormaya devam ediyor.
CHP Kadıköy İlçe Örgütü, daha önce polis tarafından 2 kez indirilen “128 milyar dolar nerede?” pankartını 3'üncü kez astı.
'128 MİLYAR DOLAR NEREDE'
CHP Kadıköy, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis'teki konuşmasını hoporlör aracılığıyla yayımladı. İlçe Başkanı Ali Narin yaptığı açıklamada, “4 ay önce merkez bankasının sosyal medya hesaplarından bütçenin eksiye gittiğini belirtti. Biz de 128 milyar doların nerede olduğunu soruyoruz” dedi.
'ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANIYORUZ'
CHP Gençlik Kolu Başkanı Can Günana ise, “Bugün biz ana muhalefet olarak anayasal hakkımızı kullanıyor ve soruyoruz 128 milyar dolar nerede'' ifadelerini kullandı.
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