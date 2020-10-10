CHP, kamuda cemaat ve tarikat etkilerinin araştırılmasını istedi

10 Ekim 2020 Cumartesi, 12:58

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri kamu hizmetine giriş ve kamuda yükselmede tarikat cemaat ve çıkar gruplarının etkisinin araştırılması, bu etkiyi sıfırlayacak önlemlerin alınması, kamu hizmetine girişte objektif ve şeffaf kriterlerin belirlenebilmesi amacıyla araştırma önergesi verdi.

“AYNI HATALAR TEKRARLANIYOR”

Önergenin gerekçesinde; "AKP iktidarı döneminde FETÖ’nün yol verdiği" kadrolarla darbe girişimi gerçekleştirdiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bir cemaate, bir tarikata ya da bir çıkar grubuna mensup olmanın devlet kademelerinde hızlı terfiyle ödüllendirilmesinin acı tecrübelerini ne yazık ki 15 Temmuz 2016’da parlamentonun tepesine atılan bombalarla yaşamış olmamıza karşın aradan geçen 4 yıl içinde iktidar partisinin aynı hataları tekrarladığı sayısız örnekle karşı karşıya kaldık. Son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen eski GATA, yeni adıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’in sosyal medyaya yansıyan ifadeleri kendisinin liyakat kriterlerine göre değil ama bir cemaat tarikat mensubiyeti üzerinden kamuda yükselebildiğini kanıtlamaktadır. Öyle ki özellikle Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının yaşananlardan ders almadığı ve halen bazı cemaat ve tarikat yapılanmalarıyla anıldıkları kamuoyunun bilgisi dahilindedir. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşmalarında sıkça alıntıladığı, ‘Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz’ Hadis-i Şerifine de uygun olmayan bir biçimde yürütme erkini kullananların aynı hataları tekrarladığının işareti olarak önümüzde durmaktadır. Aynı hataların tekrarlanmaması, başka cemaat ve tarikatların kamuyu ele geçirmemesi ve kamu işleyişinde liyakatin hakim olabilmesi için kamuya giriş ile tayin ve terfi sisteminde nesnel kriterlerin hakim olması gerektiği görülmektedir.”